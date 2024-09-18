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13:52, 18 сентября 2024Из жизни

Одну змею вырвало другой живой змеей

В штате Джорджия змея проглотила двух других змей и отрыгнула их

Фото: Wildlife Resources Division / Georgia DNR

Сотрудник Департамента природных ресурсов штата Джорджия, США, зафиксировал восточную индиговую змею, проглотившую двух других змей. Об этом пишет People.

Ученый наткнулся на 121-сантиметровую особь, когда обследовал индиговых змей, охраняемых на федеральном уровне. Он наблюдал за крупной рептилией, когда ее вдруг вырвало молодой крысиной змеей и ромбическим гремучником.

Как отмечает сотрудник, гремучнику удалось выжить — он «откашлялся» и начал подавать признаки жизни спустя час после выхода на свободу. Змея также оказалась несколько полновата. Ученые установили, что до того, как быть проглоченной индиговой змеей, она съела мышь.

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«Этот необычный эпизод раскрывает не только впечатляющие охотничьи способности индиго, но и неожиданную живучесть гремучей змеи», — заявили в Департаменте природных ресурсов Джорджии. Подчеркивается, что индиговые змеи часто питаются другими маленькими рептилиями. Ученые не понимают, что заставило изучаемую особь отрыгнуть свою сытную трапезу.

Ранее сообщалось, что в Бангладеш темный тигровый питон проглотил живого сетчатого питона. Это первый известный случай, когда две самые большие змеи в мире устроили охоту друг на друга.

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      Юлия Юткина
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