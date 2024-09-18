Одну змею вырвало другой живой змеей

В штате Джорджия змея проглотила двух других змей и отрыгнула их

Сотрудник Департамента природных ресурсов штата Джорджия, США, зафиксировал восточную индиговую змею, проглотившую двух других змей. Об этом пишет People.

Ученый наткнулся на 121-сантиметровую особь, когда обследовал индиговых змей, охраняемых на федеральном уровне. Он наблюдал за крупной рептилией, когда ее вдруг вырвало молодой крысиной змеей и ромбическим гремучником.

Как отмечает сотрудник, гремучнику удалось выжить — он «откашлялся» и начал подавать признаки жизни спустя час после выхода на свободу. Змея также оказалась несколько полновата. Ученые установили, что до того, как быть проглоченной индиговой змеей, она съела мышь.

«Этот необычный эпизод раскрывает не только впечатляющие охотничьи способности индиго, но и неожиданную живучесть гремучей змеи», — заявили в Департаменте природных ресурсов Джорджии. Подчеркивается, что индиговые змеи часто питаются другими маленькими рептилиями. Ученые не понимают, что заставило изучаемую особь отрыгнуть свою сытную трапезу.

Ранее сообщалось, что в Бангладеш темный тигровый питон проглотил живого сетчатого питона. Это первый известный случай, когда две самые большие змеи в мире устроили охоту друг на друга.