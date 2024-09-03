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18:24, 3 сентября 2024Из жизни

Трехметровый питон съел еще более крупного питона

В Бангладеш питон напал на более крупного питона и съел его

Фото: David Clode / Unsplash

В Бангладеш темный тигровый питон проглотил живого сетчатого питона. Ученые описали инцидент в журнале Reptiles and Amphibians.

Это первый известный случай, когда две самые большие змеи в мире устроили охоту друг на друга. Схватка двух питонов произошла еще в 2020 году и попала на фото. На снимках видно, как трехметровый темный тигровый питон напал на более крупного сетчатого питона и начал заглатывать его от хвоста вверх.

Сетчатый питон пытался сдавить противника в попытке освободиться, но в конце концов ослабил хватку. Темному тигровому питону понадобилось около двух часов, чтобы целиком съесть жертву.

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Нападение произошло на ферме для диких животных в округе Читтагонг . Эта область — одно из немногих мест, где ареалы темных тигровых и сетчатых питонов пересекаются. Оба вида змей охотятся на мелких грызунов, птиц и ящериц. Темные тигровые питоны могут достигать почти шесть метров в длину, а сетчатые — до 7,6 метра.

Ранее сообщалось, что питон, вылезший из унитаза, укусил жителя Таиланда за половой орган. Мужчине удалось отбиться от змеи ершиком.

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      Антонина Черташ
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