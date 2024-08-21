Питон вылез из унитаза и укусил мужчину за половой орган

В Таиланде мужчину укусил питон, вылезший из унитаза

Питон, вылезший из унитаза, укусил жителя Таиланда за половой орган. Об этом пишет Daily Mail.

Танат Тангтеванон почувствовал резкую боль, когда сел на унитаз. Он инстинктивно опустил руку вниз и обнаружил, что в его мошонку вцепился крупный питон. «Я был в шоке, когда понял, что схватил змею, — утверждает мужчина. — Я быстро встал и дернул за нее. Это было больно, очень больно, и повсюду была кровь».

Несмотря на усилия Тангтеванон, питон отказывался разжимать зубы. В панике мужчина схватил туалетный ершик и принялся бить змею. Он наносил удары, пока та не ослабила хватку.

После укуса мужчина сразу отправился в больницу, где ему сделали прививку от столбняка. Швы не понадобились, потому что прокусы оказались не слишком глубокими.

Позднее выяснилось, что рептилия забралась в унитаз и пряталась в S-образном изгибе слива. По словам Тангтеванона, теперь он избегает унитаза, где его подстерег питон, а все остальные сначала проверяет ершиком.

Ранее в Индонезии питон напал на 74-летнюю женщину. Очевидцы утверждают, что питон проглотил тело по плечи, однако не справился и срыгнул добычу.