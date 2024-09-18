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18:54, 18 сентября 2024Моя страна

Звезда «Аншлага» с восторгом прокатился по российскому болоту

Пародист Юрий Гальцев с восторгом прокатился на вездеходе по болоту в Кургане

Кадр: страница «Видео URA.RU» во «ВКонтакте»

Советский и российский актер театра, кино и телевидения, комик и пародист Юрий Гальцев с восторгом прокатился на вездеходе «Бурлак» по болоту в Кургане. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на пресс-службу российского завода-изготовителя.

Звезда юмористической телепрограммы «Аншлаг» прибыл на полигон завода «Бурлак» в начале сентября. В пресс-службе рассказали, что он проехал по стандартному маршруту для испытаний вездеходов. «Под управлением Гальцева "Бурлак" уверенно шел по болоту, поднимался в гору и плавал», — уточняется в сообщении.

Вездеход «Бурлак» изготавливается в различных модификациях и проверяется реальных условиях экспедиций, в частности, на Крайнем Севере и в Антарктиде.

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      Карина Черных
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