Сергей Безруков приехал в Великий Новгород

Российский актер Сергей Безруков посетил Великий Новгород и поблагодарил местных жителей за теплый прием. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

Знаменитость приехал в Новгород после съемок фильма режиссера Константина Еронина «Искупление». Артист разместил снимок, на котором позирует на траве. По словам Безрукова, ему очень понравился город.

«Спасибо, новгородцы, за гостеприимство и душевный прием! Теперь знаю ваш город изнутри, как настоящий новгородец, а не просто как гость, который приехал ненадолго. Рад, что удалось пожить здесь, — написал он. — Очень понравился Великий Новгород! Я обязательно вернусь с Губернским театром. До встречи, дорогие мои».

В августе сообщалось, что Безруков приедет в Троицк на съемки сериала.