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15:47, 24 августа 2023Моя страна

Актер Сергей Безруков приедет в Троицк на съемки сериала

Актер Сергей Безруков приедет в Троицк на съемки сериала про адвоката Плевако

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Актер Сергей Безруков приедет на несколько дней в Троицк (Челябинская область) на съемки сериала «Плевако». Об этом сообщает портал «Хорошие новости».

Известно, что картина посвящена известному российскому адвокату XIX века Федору Плевако. Эту историческую личность и сыграет Безруков.

Отмечается, что Троицк — родина Федора Плевако. Там он родился и провел первые девять лет жизни.

Сериал будет состоять из десяти серий, посвященных самым громким делам адвоката. Режиссером выступает жена Сергея Безрукова Анна Матисон.

В июле на съемках документального сериала «Киборг» о жизни людей с протезами участники проекта Евгений Васильев и Анна Белова смогли впервые в жизни прыгнуть с парашютом. В рамках съемок их поддерживают наставники — люди, которые уже приняли свои роботизированные протезы и стали успешными вопреки трудностям.

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    Карина Черных
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