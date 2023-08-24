Актер Сергей Безруков приедет в Троицк на съемки сериала про адвоката Плевако

Актер Сергей Безруков приедет на несколько дней в Троицк (Челябинская область) на съемки сериала «Плевако». Об этом сообщает портал «Хорошие новости».

Известно, что картина посвящена известному российскому адвокату XIX века Федору Плевако. Эту историческую личность и сыграет Безруков.

Отмечается, что Троицк — родина Федора Плевако. Там он родился и провел первые девять лет жизни.

Сериал будет состоять из десяти серий, посвященных самым громким делам адвоката. Режиссером выступает жена Сергея Безрукова Анна Матисон.

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