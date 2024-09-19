50-летняя Кейт Бекинсейл прошлась по улице без штанов

Актриса Кейт Бекинсейл прошлась по улице в колготках в сетку и без штанов

Британская актриса Кейт Бекинсейл прошлась по улице в откровенном наряде. Соответствующие снимки появились на сайте Daily Mail.

50-летняя знаменитость посетила вечеринку, посвященную завершению Лондонской недели моды. Уличные фотографы запечатлели звезду, которая надела черные сетчатые колготки, белый топ с аппликацией и оверсайз-пиджак, закрывающий ее бедра. При этом актриса отказалась от штанов. Ее образ завершили массивные лаковые ботфорты на платформе.

В качестве аксессуаров Бекинсейл выбрала необычный головной убор и белую сумку среднего размера. Кроме того, она сделала высокий хвост и макияж в нейтральных оттенках.

В июле Кейт Бекинсейл вышла в свет в наряде с декольте до пупка. Знаменитость появилась на публике в кутюрном платье бренда Stephen Rollan.