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10:21, 19 сентября 2024Ценности

50-летняя Кейт Бекинсейл прошлась по улице без штанов

Актриса Кейт Бекинсейл прошлась по улице в колготках в сетку и без штанов
Кейт Бекинсейл (справа)

Кейт Бекинсейл (справа). Фото: Bob Grey / BACKGRID / Legion-Media

Британская актриса Кейт Бекинсейл прошлась по улице в откровенном наряде. Соответствующие снимки появились на сайте Daily Mail.

50-летняя знаменитость посетила вечеринку, посвященную завершению Лондонской недели моды. Уличные фотографы запечатлели звезду, которая надела черные сетчатые колготки, белый топ с аппликацией и оверсайз-пиджак, закрывающий ее бедра. При этом актриса отказалась от штанов. Ее образ завершили массивные лаковые ботфорты на платформе.

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В качестве аксессуаров Бекинсейл выбрала необычный головной убор и белую сумку среднего размера. Кроме того, она сделала высокий хвост и макияж в нейтральных оттенках.

В июле Кейт Бекинсейл вышла в свет в наряде с декольте до пупка. Знаменитость появилась на публике в кутюрном платье бренда Stephen Rollan.

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      Екатерина Ештокина
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