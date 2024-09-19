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12:47, 19 сентября 2024Россия

Армия России нанесла поражение «Иностранному легиону» ВСУ под Харьковом

Минобороны сообщило о нанесении поражения «Иностранному легиону» ВСУ

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Армия России нанесла поражение «Иностранному легиону», воюющему в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

Поражение войска противника было нанесено около Харькова и населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области, уточнили в военном ведомстве. Также под удар российских войск попал личный состав других подразделений ВСУ и украинской теробороны.

Помимо этого, на указанном направлении была отражена контратака штурмовой группы противника, суточные потери которого превысили 195 человек.

19 сентября Минобороны сообщило об установлении российскими войсками контроля над населенным пунктов Георгиевка Донецкой народной республики. Его заняли военнослужащие Южной группировки.

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      Алан Босиков
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