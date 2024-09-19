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10:56, 19 сентября 2024Россия

Беспилотники ВСУ атаковали российский регион

Губернатор Гладков: дроны ВСУ атаковали Белгородскую область, есть повреждения

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь атаковали Белгородскую область. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Под ударом оказались два населенных пункта Шебекинского городского округа. В Шебекино украинский дрон атаковал припаркованный легковой автомобиль, а в селе Муром — частное домовладение, повреждения получили две машины и фасад здания. Пострадавших нет.

18 сентября один человек стал жертвой атаки со стороны ВСУ. Ею оказалась женщина, пострадавшая при обстреле села Безлюдовка.

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      Алан Босиков
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