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20:37, 18 сентября 2024Россия

Мирная жительница скончалась после обстрела ВСУ российского региона

Гладков заявил, что после обстрела села Безлюдовка скончалась мирная жительница

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

После обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Безлюдовка в Белгородской области скончалась мирная жительница. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Атака произошла еще днем 18 сентября, однако информация о погибшей появилась позднее.

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«Женщина скончалась от полученных ран до приезда бригады скорой помощи. Приношу свои самые искренние соболезнования, это невосполнимая утрата для всех нас», — написал глава области.

В этот же день Гладков сообщил, что в районе Шебекино мирный житель пострадал во время атаки украинского беспилотника на грузовой автомобиль. В этот момент в поле проводились посевные работы. Мужчину с осколочными ранениями на попутном транспорте доставили в медучреждение в Шебекино.

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      Никита Абрамов
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