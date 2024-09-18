Гладков заявил, что после обстрела села Безлюдовка скончалась мирная жительница

После обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Безлюдовка в Белгородской области скончалась мирная жительница. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Атака произошла еще днем 18 сентября, однако информация о погибшей появилась позднее.

«Женщина скончалась от полученных ран до приезда бригады скорой помощи. Приношу свои самые искренние соболезнования, это невосполнимая утрата для всех нас», — написал глава области.

В этот же день Гладков сообщил, что в районе Шебекино мирный житель пострадал во время атаки украинского беспилотника на грузовой автомобиль. В этот момент в поле проводились посевные работы. Мужчину с осколочными ранениями на попутном транспорте доставили в медучреждение в Шебекино.