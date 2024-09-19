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15:22, 19 сентября 2024Ценности

Блогерша Лерчек показала видео после подтяжки лица

Блогерша Лерчек показала видео после безоперационной подтяжки лица

Кадр: @ler_chek

Блогерша Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, показала видео после подтяжки лица. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

31-летняя инфлюэнсерша записала ролик в сторис (на момент написания новости он удален), в котором запечатлела себя в кабинете косметолога. Она предстала перед камерой в халате и с убранными под шапочку волосами, а на ее коже отсутствовал макияж.

Знаменитость рассказала, что решила сделать безоперационную подтяжку лица. По ее словам, процедура довольно болезненная. «Я сделала ультраформер. Терпела без анестезии, но ощущение, что лицо побили», — призналась она.

Ранее Лерчек заявила о желании сделать пластическую операцию.

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      Карина Черных
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