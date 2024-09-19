Блогерша Лерчек показала видео после подтяжки лица

Блогерша Лерчек показала видео после безоперационной подтяжки лица

Блогерша Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, показала видео после подтяжки лица. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

31-летняя инфлюэнсерша записала ролик в сторис (на момент написания новости он удален), в котором запечатлела себя в кабинете косметолога. Она предстала перед камерой в халате и с убранными под шапочку волосами, а на ее коже отсутствовал макияж.

Знаменитость рассказала, что решила сделать безоперационную подтяжку лица. По ее словам, процедура довольно болезненная. «Я сделала ультраформер. Терпела без анестезии, но ощущение, что лицо побили», — призналась она.

Ранее Лерчек заявила о желании сделать пластическую операцию.