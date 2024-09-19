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08:34, 19 сентября 2024Экономика

Блогеры в России стали меньше зарабатывать

Solar Staff: за год средний доход работающих как ИП блогеров в России упал вдвое

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

За год средний доход блогеров в России резко сократился. Об этом со ссылкой на данные сервиса по работе со внештатными сотрудниками Solar Staff сообщает «Коммерсантъ».

С августа 2023 по август 2024 года блогеры стали зарабатывать в среднем на 13 процентов меньше. Доход инфлюенсеров, оформленных как индивидуальные предприниматели (ИП), снизился на 57 процентов, до 93,6 тысячи рублей. Заработок самозанятых упал на 43 процента, до 22 тысяч рублей. У работающих как физлиц блогеров доход почти не изменился и составил 17 тысяч рублей.

Эксперты объясняют падение доходов у блогеров почти вдвое изменениями рекламных стратегий бизнеса. Компании снижают расходы на традиционные рекламные кампании и увеличивают инвестиции в контекстную рекламу или собственный маркетинг.

По словам директора по цифровым технологиям рекламного холдинга NMi Group Анны Планиной, на рекламном рынке растет популярность performance-кампаний (рекламных кампаний, нацеленных на измеримый результат: покупку, регистрацию и т. п.). Во многом на ситуацию повлияли блокировки и замедления популярных платформ, из-за чего доход инфлюенсеров после роста в 2023 году вернулись на уровень 2022-го.

«Рынок стабилизируется, и размещениям у блогеров находится более предсказуемая альтернатива в виде новых форматов прямой рекламы от российских платформ», — пояснила эксперт.

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По мнению гендиректора платформы нативной Telegram-рекламы Telega.in Кирилла Борисова, средний заработок блогеров на площадке, наоборот, вырос на 25 процентов. Падение для других сервисов могло произойти из-за избытка числа инфлюенсеров и увеличения числа микроблогеров, чьими услугами пользуется малый бизнес.

Ранее замглавы Центробанка Иван Чебесков предложил ввести мягкое регулирование и стандарты взаимодействия с аудиторией для финансовых блогеров. По его словам, недавнее исследование Google показало, что зумеры, составляющие значительную часть инвесторов, принимают решение, опираясь не на анализ информации, а на совокупное ощущение от новости и комментариев к ней в интернете.

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