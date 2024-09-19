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13:39, 19 сентября 2024Мир

Борис Джонсон потребовал немедленного принятия Украины в НАТО

Экс-премьер Британии Джонсон потребовал немедленного принятия Украины в НАТО

Фото: Hollie Adams / Reuters

Украину нужно немедленно принять в НАТО. С таким требованием в своей статье для журнала Spectator выступил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Нам нужно немедленно принять Украину в НАТО, подчеркиваю — немедленно», — написал экс-глава британского правительства.

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По словам Джонсона, для немедленного вступления Украины в альянс необходимо «распространить гарантию безопасности по статье 5 на всю украинскую территорию, контролируемую Украиной в настоящее время».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мира на Украине не будет, пока она не станет членом Североатлантического альянса.

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      Глеб Бажуткин
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