Борис Джонсон потребовал немедленного принятия Украины в НАТО

Экс-премьер Британии Джонсон потребовал немедленного принятия Украины в НАТО

Украину нужно немедленно принять в НАТО. С таким требованием в своей статье для журнала Spectator выступил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Нам нужно немедленно принять Украину в НАТО, подчеркиваю — немедленно», — написал экс-глава британского правительства.

По словам Джонсона, для немедленного вступления Украины в альянс необходимо «распространить гарантию безопасности по статье 5 на всю украинскую территорию, контролируемую Украиной в настоящее время».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мира на Украине не будет, пока она не станет членом Североатлантического альянса.