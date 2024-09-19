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17:59, 19 сентября 2024Бывший СССР

Бронь сотрудников обойдется украинским работодателям до 720 долларов в месяц

Депутат Рады Кицак: бронь от мобилизации будет стоить до 720 долларов в месяц

Фото: Alina Smutko / Reuters

Экономическое бронирование от мобилизации обойдется украинским работодателям до 720 долларов ежемесячно. Об этом сообщил депутат Верховной рады, член комитета парламента по экономическому развитию Богдан Кицак, передает портал «Знай.ua».

«Ежемесячный платеж за таких мужчин составит от 20 до 30 тысяч гривен (от 44 до 66 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»), этот механизм будет работать через работодателей, оплачивающих бронирование», — сказал он.

Нардеп добавил, что компании не смогут забронировать всех своих сотрудников. При этом, по его словам, в комитете обсуждается вариант, по которому можно будет забронировать от 30 до 50 процентов мужчин. Он добавил, что в комитете разработано несколько вариантов инициативы, однако окончательного решения еще нет и его будет принимать правительство.

Ранее на Украине назвали число забронированных от мобилизации граждан. По словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, речь идет о 900 тысячах украинцев.

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      Илья Таксюр
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