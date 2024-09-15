На Украине назвали число забронированных от мобилизации граждан

Шмыгаль: больше 900 тысяч украинцев имеют экономическую бронь от мобилизации

Больше 900 тысяч человек на Украине имеют экономическую бронь от мобилизации. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, пишет «Главком».

«У нас сегодня более 900 тысяч человек в бизнесе забронировано. Это важный показатель», — заявил Шмыгаль на конференции «Ялтинская европейская стратегия» (YES-2024). По его словам, украинская власть может предложить еще больше брони в бизнесе, но при этом важно полностью соблюдать «математику» мобилизации.

В апреле на Украине подписали закон об усилении мобилизации. Депутат Верховной Рады Георгий Мазурашу указал, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) фактически начали охоту на мужчин.