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13:26, 15 сентября 2024Бывший СССР

На Украине назвали число забронированных от мобилизации граждан

Шмыгаль: больше 900 тысяч украинцев имеют экономическую бронь от мобилизации

Фото: Roman Baluk / Reuters

Больше 900 тысяч человек на Украине имеют экономическую бронь от мобилизации. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, пишет «Главком».

«У нас сегодня более 900 тысяч человек в бизнесе забронировано. Это важный показатель», — заявил Шмыгаль на конференции «Ялтинская европейская стратегия» (YES-2024). По его словам, украинская власть может предложить еще больше брони в бизнесе, но при этом важно полностью соблюдать «математику» мобилизации.

В апреле на Украине подписали закон об усилении мобилизации. Депутат Верховной Рады Георгий Мазурашу указал, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) фактически начали охоту на мужчин.

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      Маргарита Миронова
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