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07:43, 19 сентября 2024Наука и техника

Чемезов рассказал про темп производства вооружений с начала СВО

Чемезов: с начала СВО оборонные предприятия набрали высокий темп
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Сергей Чемезов

Сергей Чемезов. Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

С начала СВО оборонные предприятия набрали высокий темп, заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы в разы, а по некоторым позициям — в десятки раз нарастили выпуск востребованных вооружений, техники, боеприпасов. При этом существующие объемы производства для нас — не предел», — сказал руководитель госкорпорации.

Помимо этого, Чемезов рассказал, что новые образцы вооружений зачастую проходят испытания уже в реальных боевых условиях. По его словам, это позволяет в разы сократить путь от цехов до армейских подразделений.

Ранее глава «Ростеха» заявил, что после завершения СВО объемы производства российского оборонно-промышленного комплекса еще долго будут оставаться высокими.

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      Сергей Грехов
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