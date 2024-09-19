Чемезов рассказал про темп производства вооружений с начала СВО

Чемезов: с начала СВО оборонные предприятия набрали высокий темп

С начала СВО оборонные предприятия набрали высокий темп, заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы в разы, а по некоторым позициям — в десятки раз нарастили выпуск востребованных вооружений, техники, боеприпасов. При этом существующие объемы производства для нас — не предел», — сказал руководитель госкорпорации.

Помимо этого, Чемезов рассказал, что новые образцы вооружений зачастую проходят испытания уже в реальных боевых условиях. По его словам, это позволяет в разы сократить путь от цехов до армейских подразделений.

Ранее глава «Ростеха» заявил, что после завершения СВО объемы производства российского оборонно-промышленного комплекса еще долго будут оставаться высокими.