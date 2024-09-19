Депутаты Европарламента призвали ЕС разрешить Украине бить по России

Депутаты Европарламента (ЕП) приняли резолюцию, призывающую страны ЕС разрешить Украине бить вглубь территории России. Трансляция пленарного голосования по резолюции доступна на официальном сайте ЕП.
«Европарламент призывает государства — члены немедленно снять ограничения на использование систем вооружения, поставленных на Украину...» — указывается в принятом документе, за который проголосовали 425 депутатов, 131 проголосовали против, еще 63 воздержались.
Ранее депутаты также призвали президента США Джо Байдена и других союзников Вашингтона снять ограничения на использование Украиной переданного оружия для ударов по территории России. «Мы снова и снова убеждаемся, что только твердые и решительные действия могут отбросить российские силы и приблизить завершение этого конфликта. В моменты кризиса Соединенные Штаты всегда поддерживали Европу, и мы просим о такой же солидарности сейчас», — сказано в письме к американскому президенту.