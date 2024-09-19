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14:45, 19 сентября 2024Мир

Депутаты Европарламента призвали ЕС разрешить Украине бить по России

Депутаты ЕП приняли резолюцию, призывающую ЕС разрешить Украине бить по России

Фото: Alina Smutko / Reuters

Депутаты Европарламента (ЕП) приняли резолюцию, призывающую страны ЕС разрешить Украине бить вглубь территории России. Трансляция пленарного голосования по резолюции доступна на официальном сайте ЕП.

«Европарламент призывает государства — члены немедленно снять ограничения на использование систем вооружения, поставленных на Украину...» — указывается в принятом документе, за который проголосовали 425 депутатов, 131 проголосовали против, еще 63 воздержались.

Ранее депутаты также призвали президента США Джо Байдена и других союзников Вашингтона снять ограничения на использование Украиной переданного оружия для ударов по территории России. «Мы снова и снова убеждаемся, что только твердые и решительные действия могут отбросить российские силы и приблизить завершение этого конфликта. В моменты кризиса Соединенные Штаты всегда поддерживали Европу, и мы просим о такой же солидарности сейчас», — сказано в письме к американскому президенту.

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      Виктория Кондратьева
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