Девушку дважды за ночь изнасиловали турист и нашедшие ее незнакомые мужчины

В Испании девушка была дважды изнасилована за одну ночь — сначала британским туристом, с которым у нее была встреча, а затем нашедшими ее голой незнакомыми мужчинами. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел на курорте Ареналь-ден-Кастель на острове Менорка. 19-летняя девушка и ее 25-летний приятель пошли в паб, после чего последний напал на спутницу на улице и принудил ее к сексу. Где именно произошло преступление, не уточняется. Однако известно, что после этого пострадавшая вернулась в отель, в котором остановилась с семьей, босиком и в нижнем белье.

При этом по пути она подверглась изнасилованию со стороны двух других мужчин, воспользовавшихся ее положением. Один из них был испанцем, происхождение другого не уточняется. Девушку положили в больницу для обследования.

Первый насильник был арестован сразу, а двух других ищут.

Ранее восемь мужчин изнасиловали туристку на вечеринке на курорте Европы и сняли происходящее на видео. Подозреваемыми оказались семеро французов и один швейцарец в возрасте от 18 до 26 лет.