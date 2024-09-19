Две россиянки планировали передать в СИЗО тапочки с гашишем в подошвах и попались

В Кемерово задержали двух женщин, планировавших передать в СИЗО тапки с гашишем

В Кемерово задержаны две местные жительницы, которые планировали передать в СИЗО тапочки с гашишем в подошвах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

В отношении них возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228 УК РФ. Сейчас они заключены под стражу.

По данным правоохранителей, полицейские знали о намерении фигуранток передать наркотики в СИЗО. Их задержали в автомобиле, когда она ехали по одной из улиц областного цента. В салоне машины силовики изъяли пару тапочек, в подошву которых были спрятаны свертки с гашишем общей массой около семи граммов.

Кроме того, оперативники провели обыск квартиры, которую подозреваемые снимали. В результате было обнаружено еще 19 свертков с мефедроном общей массой около 20 граммов. Мефедрон злоумышленницы планировали сбыть через тайники-закладки в регионе.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге осудили двух местных жителей за производство 11 килограммов мефедрона.