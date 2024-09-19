Двойника лидера «Руки вверх!» обвинили в паразитировании

Представитель Жукова Шекшеев объяснил решение артиста судиться с двойником

Представитель солиста известной музыкальной группы «Руки вверх!» Сергея Жукова Петро Шекшеев объяснил решение артиста судиться с двойником Андреем Беляниным. Его цитируют «Известия».

«Это уже не первый иск против господина Белянина, поскольку он уже не первый год паразитирует на имени, образе и творчестве Сергея Жукова», — заявил Шекшеев, подчеркнув, что двойник певца продолжил деятельность, ранее запрещенную ему судом, тем самым осознанно пойдя на рецидив.

Ранее сообщалось, что Сергей Жуков захотел отсудить пять миллионов рублей у своего двойника. Музыкант заявил, что Белянин копирует его во время трибьют-шоу и зарабатывает деньги на хитах группы.