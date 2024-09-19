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20:42, 19 сентября 2024Культура

Джоан Роулинг анонсировала свою новую книгу

Писательница Джоан Роулинг рассказала, что работает над футуристическим романом

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг анонсировала свою новую книгу. Соответствующая публикация появилась в аккаунте писательницы в социальной сети X (бывший Twitter).

По словам создательницы поттерианы, она работает над произведением в жанре футуристического романа.

«Книга, которую я планирую закончить следующей, футуристическая, но это не космическая одиссея, извините. Определенно земная», — рассказала Джоан.

Ранее стало известно, что HBO запустил кастинг на роли Гарри Поттера, Рона и Гермионы в новом проекте о юном волшебнике.

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      Андрей Шеньшаков
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