Писательница Джоан Роулинг рассказала, что работает над футуристическим романом

Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг анонсировала свою новую книгу. Соответствующая публикация появилась в аккаунте писательницы в социальной сети X (бывший Twitter).

По словам создательницы поттерианы, она работает над произведением в жанре футуристического романа.

«Книга, которую я планирую закончить следующей, футуристическая, но это не космическая одиссея, извините. Определенно земная», — рассказала Джоан.

Ранее стало известно, что HBO запустил кастинг на роли Гарри Поттера, Рона и Гермионы в новом проекте о юном волшебнике.