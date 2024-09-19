Экс-глава МИД Австрии высказалась о российских женщинах

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль назвала российских женщин леди

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что женщины в России всегда остаются леди, кем бы они ни работали. Ее слова приводит РИА Новости.

На полях Евразийского женского форума Кнайсль восхитилась, что российские женщины смогли остаться леди. «Я всегда поражалась женщинам, которые работают в горной промышленности или водителями автобусов, и при этом они все равно остаются леди», — отметила она.

По словам экс-министра, в немецкой или австрийской компании можно увидеть женщин типа «Ангелы Меркель», которые в какой-то степени превратилась в мужчину. Кнайсль добавила, что жительницам Центральной Европы также остается быть леди.

Ранее Кнайсль сделала заявление об опасности третьей мировой войны. Кроме того, она призвала проявлять в политических вопросах больше рациональности и меньше эмоций.

