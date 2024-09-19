Экс-сотрудники Oracle попросили власти РФ не лишать их миллионных премий

РБК: экс-сотрудники Oracle в РФ попросили власти оставить им премии на ₽100 млн

Бывшие работники ушедшей из России Oracle попросили власти не лишать их миллионных премий. Об этом со ссылкой на обращение топ-менеджеров американского разработчика систем управления базами данных и серверного оборудования к президенту Владимиру Путину и правительству сообщает РБК.

Более 50 экс-сотрудники российской «дочки» Oracle отправили письма президенту и в его администрацию,уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой, председателю Госдумы Вячеславу Володину, зампреду правительства Татьяне Голиковой, в Роструд, Генпрокуратуру и Общественную палату. Они просят защитить их права и не отбирать деньги, которые компания выплачивала им в 2022 году.