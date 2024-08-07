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08:30, 7 августа 2024Экономика

От топ-менеджеров американской IT-компании в России потребовали вернуть премии

Экс-сотрудников российской «дочки» Oracle пытаются заставить вернуть премии

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Экс-сотрудников «дочки» Oracle пытаются заставить вернуть премии. Об этом требовании со ссылкой на арбитражного управляющего по делу о банкротстве филиала американской IT-компании в России Егора Непомнящего сообщает РБК.

Топ-менеджеров Oracle хотят через суд обязать вернуть 50 миллионов рублей, которые им выплатили в 2022 году. Таким образом пытаются увеличить конкурсную массу в ходе банкротств дочерней компании. По словам Непомнящего, бывший руководитель подразделения Евгений Дрякин получил 8,4 миллиона, а старший управляющий директор компании в России и СНГ Алексей Курочка — 9,3 миллиона рублей.

Эти суммы сотрудникам выплатили после марта 2022 года, когда компания объявила об уходе из России. Как заявил конкурсный управляющий, Oracle намеренно выплачивала такие большие премии, чтобы снизить конкурсную массу.

В марте 2022 года разработчик облачных решений в области бизнес-аналитики, гибридных облаков, машинного обучения и хранения данных приостановил работу в России. В 2023-м подразделение в РФ признали банкротом и не исполняющим обязанности по договорам. Чтобы расплатиться с кредиторами, конкурсный управляющий пытается вернуть деньги в конкурсную массу.

На фоне санкций работу в России ограничили или остановили такие крупные представители IT-сектора, как Microsoft, Oracle, Autodesk, Cisco и другие. По данным СМИ, власти обсуждали отмену ответственности за использование пиратского программного обеспечения, однако затем от идеи отказались. На фоне необходимости ускорить импортозамещение в отрасли Минцифры предложило значительно увеличить гранты для IT-проектов на фоне необходимости ускорить импортозамещение.

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