В России захотели резко увеличить гранты на одну отрасль

«Ведомости»: финансирование фонда развития информационных технологий могут увеличить

Минцифры обсуждает значительное увеличение грантов для IT-проектов на фоне необходимости ускорить импортозамещение, пишут «Ведомости».

Власти хотят нарастить финансирование ключевых институтов поддержки отрасли, в частности, Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), утверждают источники газеты. По словам одного из них, сейчас на поддержку одного проекта фонд выделяет сумму от 20 до 300 миллионов, однако сейчас объемы могут резко увеличиться. Конкретную сумму он не уточнил, однако еще один собеседник называет сумму финансирования фонда до 30 миллиардов рублей.

Представитель РФРИТ подтвердил, что выделяемая на один проект сумма может возрасти, максимум — до 500 миллионов рублей. За 2021 год фонд поддержал около 60 проектов, и общие средства, таким образом, действительно могут достигать примерно 30 миллиардов. При том в виде грантов за прошлый год фонд выделил около 4,4 миллиарда, а на текущий год планировалась сопоставимая сумма плюс еще 1,87 миллиарда на субсидии для закупки российского программного обеспечения малым и средним бизнесом.

Меры по наращиванию поддержки IT власти обсуждают с начала операции на Украине, ответом на которую стали санкции зарубежных государств. Увеличение финансирования фонда представляет собой одно из направлений, заявленных в правительственных мерах.

На фоне санкций работу в России ограничили или остановили такие крупные представители IT-сектора, как Microsoft, Oracle, Autodesk, Cisco и другие. По данным СМИ, власти обсуждали отмену ответственности за использование пиратского программного обеспечения, однако затем от идеи отказались.