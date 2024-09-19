ЕС пригрозил Грузии отменой безвизового режима из-за «упадка демократии»

Politico: ЕС может отменить безвизовый режим с Грузией из-за «упадка демократии»

Европейский союз (ЕС) пригрозил Грузии возможной отменой безвизового режима в связи с «упадком демократии» в стране. Об этом представитель Еврокомиссии (ЕК) сообщил изданию Politico.

Источник рассказал, что Брюссель ведет обсуждение «всех вариантов, включая возможную временную отмену визовой либерализации». По его словам, власти Грузии для дальнейшей интеграции в ЕС должны выполнить определенные требования, среди которых — обеспечение защиты прав граждан и борьба с дискриминацией.

«Необходимая оценка будет проведена в случае такого развития событий, которое будет представлять риск для внутренней безопасности Шенгенской зоны, а также в случае дальнейшего упадка демократии в Грузии», — подчеркнул он.

Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что Грузия не позволит большим странам использовать себя, как Украину. По его словам, в Грузии сохранится мир, несмотря на угрозы и санкционное давление, а руководство страны будет следовать интересам своего народа.