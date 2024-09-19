Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:13, 19 сентября 2024Бывший СССР

ЕС пригрозил Грузии отменой безвизового режима из-за «упадка демократии»

Politico: ЕС может отменить безвизовый режим с Грузией из-за «упадка демократии»

Фото: Nicholas Muller / Keystone Press Agency / Global Look Press

Европейский союз (ЕС) пригрозил Грузии возможной отменой безвизового режима в связи с «упадком демократии» в стране. Об этом представитель Еврокомиссии (ЕК) сообщил изданию Politico.

Источник рассказал, что Брюссель ведет обсуждение «всех вариантов, включая возможную временную отмену визовой либерализации». По его словам, власти Грузии для дальнейшей интеграции в ЕС должны выполнить определенные требования, среди которых — обеспечение защиты прав граждан и борьба с дискриминацией.

«Необходимая оценка будет проведена в случае такого развития событий, которое будет представлять риск для внутренней безопасности Шенгенской зоны, а также в случае дальнейшего упадка демократии в Грузии», — подчеркнул он.

Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что Грузия не позволит большим странам использовать себя, как Украину. По его словам, в Грузии сохранится мир, несмотря на угрозы и санкционное давление, а руководство страны будет следовать интересам своего народа.

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      В Европе призвали разрешить Киеву бить западным оружием вглубь России. В Москве предупреждают о риске третьей мировой

      ЕС пригрозил Грузии отменой безвизового режима из-за «упадка демократии»

      Замминистра обороны Тимур Иванов привык к СИЗО

      СК потребовал арестовать 27 человек по делу о стрельбе у офиса Wildberries

      Названа целевая аудитория ипотеки под 20 процентов

      Алаудинов высказался о судьбе спецоперации

      Матвиенко рассказала анекдот про пейджер

      Суд в Венесуэле постановил задержать президента Аргентины

      США высказались о влиянии разрешения ударов по России на украинский конфликт

      В Москве арестовали первого фигуранта дела о стрельбе у офиса Wildberries

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше