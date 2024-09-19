В Грузии пообещали бороться с давлением больших стран и украинизацией

Мэр Тбилиси Каладзе: Грузия не позволит странам использовать себя, как Украину

Грузия не позволит большим странам использовать себя, как Украину. Генеральный секретарь правящей в стране партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе пообещал бороться с давлением и украинизацией, его цитирует ТАСС.

«Мы те люди, которые защищают суверенитет нашей страны, мир в стране, спокойствие и никому не дают возможность, чтобы ради интересов больших стран использовать и поставить [Грузию] в сложное положение, как Украину», — сказал он.

Мэр Тбилиси подчеркнул, что грузинские власти не дадут украинизировать республику. По его словам, в Грузии сохранится мир, несмотря на угрозы и санкционное давление. Каладзе отметил, что руководство страны будет следовать интересам своего народа.

В конце августа мэр Тбилиси заявил, что грузины не хотят повторения в стране событий как на Украине. По его словам, правящая партия является единственной в республике антивоенной организацией.