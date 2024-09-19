Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:57, 19 сентября 2024Бывший СССР

В Грузии пообещали бороться с давлением больших стран и украинизацией

Мэр Тбилиси Каладзе: Грузия не позволит странам использовать себя, как Украину

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Грузия не позволит большим странам использовать себя, как Украину. Генеральный секретарь правящей в стране партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе пообещал бороться с давлением и украинизацией, его цитирует ТАСС.

«Мы те люди, которые защищают суверенитет нашей страны, мир в стране, спокойствие и никому не дают возможность, чтобы ради интересов больших стран использовать и поставить [Грузию] в сложное положение, как Украину», — сказал он.

Мэр Тбилиси подчеркнул, что грузинские власти не дадут украинизировать республику. По его словам, в Грузии сохранится мир, несмотря на угрозы и санкционное давление. Каладзе отметил, что руководство страны будет следовать интересам своего народа.

В конце августа мэр Тбилиси заявил, что грузины не хотят повторения в стране событий как на Украине. По его словам, правящая партия является единственной в республике антивоенной организацией.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Легендарный экстрасенс Кашпировский вернулся. Что происходит на его магических сеансах и сколько они стоят?

      «ВКонтакте» запустила масштабное обновление

      Индия за 149 миллионов долларов запустит миссию к Венере

      Хилькевич показала фигуру через два дня после родов с фразой «хотела бы как у Погребняк»

      Женщина решила отказаться от семьи, удалила пупок и засушила его в банке

      Новый премьер Франции уйдет в отставку при одном условии

      В Грузии заявили о нападении США на страну

      Германия проверит использование Израилем немецкого оружия

      Глава ДНР высказался о перспективе мирных переговоров России и Украины

      Депутаты Европарламента призвали ЕС разрешить Украине бить по России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше