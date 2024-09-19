Еврокомиссия заявила о дополнительной помощи энергетической инфраструктуре Украины

ЕК сообщила о выделении 160 млн евро для энергетической инфраструктуры Украины

Европейский союз (ЕС) выделил дополнительную помощь в 160 миллионов евро для энергетической инфраструктуры Украины. Об этом заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, трансляция выступления доступна на ее странице в X.

«Сегодня мы выделяем дополнительно 160 миллионов евро. И 100 миллионов евро из них идут от прибыли от замороженных активов России», — сказала она.

Глава ЕК отметила, что европейское объединение с начала специальной военной операции (СВО) России предоставило уже два миллиарда евро помощи для энергетической безопасности Украины.

Ранее заместитель главы ЕК Валдис Домбровскис заявил, что ЕС с начала СВО в общей сложности предоставил Украине помощь на 118 миллиардов евро, в том числе 43,5 миллиарда евро на военные нужды. По его словам, страны Евросоюза к концу 2024 года намерены начать производить в год не менее 1,4 миллиона боеприпасов калибра 155 мм.