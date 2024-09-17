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12:29, 17 сентября 2024Мир

В Еврокомиссии назвали сумму предоставленной Украине помощи с начала СВО

Домбровскис: Евросоюз с начала СВО предоставил Украине помощь на 118 млрд евро

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuter

Европейский союз (ЕС) с начала специальной военной операции РФ (СВО) в общей сложности предоставил Украине помощь на 118 миллиардов евро, в том числе 43,5 миллиарда евро на военные нужды. Такое заявление сделал заместитель главы Европейской комиссии (ЕК) Валдис Домбровскис, передает ТАСС.

«К настоящему моменту вся помощь, предоставленная Украине Евросоюзом и его членами, составляет порядка 118 миллиардов евро», — отметил он.

Страны Евросоюза к концу 2024 года намерены начать производить не менее 1,4 миллиона боеприпасов калибра 155 мм в год. Они используются военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Еврокомиссии.

6 сентября Европейская комиссия выделила Украине новую помощь в размере 40 миллионов евро, которые предназначены для энергетической инфраструктуры страны. Отмечалось, что эти средства передали Украине для проведения «необходимых ремонтных работ, восстановления постоянной работы электричества и отопления».

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      Виктория Кондратьева
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