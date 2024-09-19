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15:15, 19 сентября 2024Мир

Европарламент призвал выдать ордер на арест президента Венесуэлы

ЕП призвал выдать ордер на арест Мадуро и признать президентом его оппонента
Николас Мадуро

Николас Мадуро. Фото: Fausto Torrealba / Reuters

Европейский парламент (ЕП) призвал Европейский союз запросить ордер на арест президента Венесуэлы Наколаса Мадуро и признать главой государства лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса Уррутиа. Об этом сообщается в резолюции Европарламента, опубликованной на официальном сайте.

«Европарламент призывает Евросоюз и его страны-члены запросить международный ордер на арест Мадуро за преступления против человечности на основании грубых нарушений прав человека», — отмечается в документе.

Также в резолюции ЕП призвал все страны — участницы ЕС официально признать Гонсалеса Уррутиа «законным и демократически избранным» президентом Венесуэлы. Кроме того, законодательный орган Евросоюза настоял на том, чтобы «сделать все возможное для обеспечения вступления в должность лидера оппозиции с 10 января 2025 года».

7 сентября Министерство иностранных дел Аргентины обратилось к прокурору Международного уголовного суда с просьбой выдать ордер на арест Мадуро. По мнению внешнеполитического ведомства, ситуация в Боливарианской республике «продолжает ухудшаться», а действия властей страны можно рассматривать как «преступления против человечности».

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      Дарья Устьянцева
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