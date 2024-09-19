Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:02, 19 сентября 2024Из жизни

Фермеров обвинили в попытке скормить двух женщин свиньям

В ЮАР фермеры убили трех женщин и попытались скормить их свиньям

Фото: AP

В ЮАР трех фермеров обвинили в расправе над женщинами после того, как в их свинарнике нашли разлагающиеся останки двух человек. Об этом сообщает Associated Press.

Как пишет People, 47-летняя Мария Макгато, 34-летняя Люсия Ндлову и их неизвестный сообщник предположительно узнали, что ранее на ферму доставили молочную продукцию с истекшим сроком годности. Они решили украсть некоторые товары из-за голода и проникли на чужую территорию. Там их встретил владелец фермы, 60-летний Захария Оливье, и его работники — 19-летний Адриан Де Вет и 45-летний Уильям Мусоро.

Материалы по теме:
«Худший кошмар женщины» Примерный муж и любящий отец оказался маньяком и 16 лет насиловал жертв. Как его искали 40 лет?
«Худший кошмар женщины»Примерный муж и любящий отец оказался маньяком и 16 лет насиловал жертв. Как его искали 40 лет?
2 февраля 2023
«Страшный упырь» Схвачен главный босс коза ностра. Кто он и правда ли легендарной группировке мафиози пришел конец?
«Страшный упырь»Схвачен главный босс коза ностра. Кто он и правда ли легендарной группировке мафиози пришел конец?
30 января 2023

Заметив нарушителей, фермеры решили пресечь воровство и начали стрелять. Макгато и Ндлову не пережили перестрелку, их сообщника ранили, но он сумел скрыться. Испугавшись наказания, Оливье, Вет и Мусоро решили избавиться от улик и попытались скормить жертв свиньям.

В это время раненый мужчина позвонил в полицию и рассказал о произошедшем. Фермера и его работников арестовали. Ведется расследование.

Ранее сообщалось, что в Мексике 17-летний и 18-летний юноши расправились с бывшем учителем и попытались скормить его останки крокодилам, чтобы избавиться от улик. Они решились на это, не получив требуемый выкуп от его семьи.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Юлия Юткина
      Обсудить
      Последние новости

      «Это всего лишь последний ход Киева». На Западе оценили последствия атаки ВСУ на Курскую область

      В Великобритании рассказали о передаче Украине средств защиты от химоружия

      Россиянка описала жителей одной страны Европы словами «пьют пиво как воду»

      Японская компания допустила использование ее раций при взрыве в Ливане

      Российские военные нанесли ракетный удар по ВСУ в Курской области

      Главком ВМФ оценил готовность применить мощнейшее оружие

      Харрис запланировала встречу с Зеленским

      Осужденный командир роты ВСУ рассказал о расстреле машины с гражданским

      Назван неожиданный продукт для повышения либидо и улучшения сексуальной жизни

      Фермеров обвинили в попытке скормить двух женщин свиньям

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше