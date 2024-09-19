Фермеров обвинили в попытке скормить двух женщин свиньям

В ЮАР фермеры убили трех женщин и попытались скормить их свиньям

В ЮАР трех фермеров обвинили в расправе над женщинами после того, как в их свинарнике нашли разлагающиеся останки двух человек. Об этом сообщает Associated Press.

Как пишет People, 47-летняя Мария Макгато, 34-летняя Люсия Ндлову и их неизвестный сообщник предположительно узнали, что ранее на ферму доставили молочную продукцию с истекшим сроком годности. Они решили украсть некоторые товары из-за голода и проникли на чужую территорию. Там их встретил владелец фермы, 60-летний Захария Оливье, и его работники — 19-летний Адриан Де Вет и 45-летний Уильям Мусоро.

Заметив нарушителей, фермеры решили пресечь воровство и начали стрелять. Макгато и Ндлову не пережили перестрелку, их сообщника ранили, но он сумел скрыться. Испугавшись наказания, Оливье, Вет и Мусоро решили избавиться от улик и попытались скормить жертв свиньям.

В это время раненый мужчина позвонил в полицию и рассказал о произошедшем. Фермера и его работников арестовали. Ведется расследование.

Ранее сообщалось, что в Мексике 17-летний и 18-летний юноши расправились с бывшем учителем и попытались скормить его останки крокодилам, чтобы избавиться от улик. Они решились на это, не получив требуемый выкуп от его семьи.