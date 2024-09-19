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09:53, 19 сентября 2024Силовые структуры

ФСБ раскрыла схему по въезду африканцев в страны ЕС через Россию

ФСБ раскрыла группу, организовавшую въезд африканцев в страны ЕС через Россию

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Сотрудники ФСБ раскрыли группировку, которая за деньги организовывала въезд африканцев в страны Евросоюза (ЕС) через Россию. Об этом сообщае РИА Новости.

Следователи возбудили уголовное дело. В рамках него задержали организатора — гражданина Нигерии, старшего преподавателя инженерной академии РУДН имени Патриса Лумумбы — и пять активных участников.

Криминальный бизнес принес его участникам с 2021 года доход на сумму не менее 60 миллионов рублей. Преступления совершались через схемы с заключениями фиктивных браков и установления отцовства над российскими детьми. Далее иностранцы получали разрешения на временное пребывание и вид на жительство.

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