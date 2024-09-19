ФСБ задержала шестерых членов вывозившей африканцев транзитом через Россию группировки

ФСБ задержала 6 человек за незаконный транзит африканцев через РФ в Европу

ФСБ раскрыла схему по въезду африканцев в страны ЕС через Россию

Начало событий в новости ФСБ раскрыла схему по въезду африканцев в страны ЕС через Россию

Сотрудники ФСБ задержали шестерых членов организованной преступной группировки (ОПГ), которая нелегально вывозила африканцев в Европу транзитом через Россию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на центр общественных связей ведомства.

В состав группировки входили этнические нигерийцы и украинцы. Ею руководил преподаватель инженерной академии РУДН с гражданством Нигерии.

ФСБ установила, что криминальный бизнес принес его участникам с 2021 года доход на сумму не менее 60 миллионов рублей. Силовики в ходе обысков изъяли миграционные документы.

Кроме того, правоохранители освободили из плена трех россиян, которых держали в частном доме во Владимирской области. На протяжении длительного времени пленников использовали для рабского труда.