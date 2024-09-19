Задержание ФСБ организаторов канала нелегальной миграции африканцев попало на видео

ФСБ показала оперативное видео задержания шестерых членов преступной группировки, занимавшейся нелегальной миграцией африканцев через территорию России в страны Европы. Запись публикует ТАСС.
На кадрах видны бойцы спецназа, которые задерживают подозреваемых.
В состав группировки входили этнические нигерийцы и украинцы. Ею руководил преподаватель Инженерной академии РУДН с гражданством Нигерии.
ФСБ установила, что криминальный бизнес принес его участникам с 2021 года доход на сумму не менее 60 миллионов рублей. Силовики в ходе обысков изъяли миграционные документы.