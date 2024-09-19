Задержание ФСБ организаторов канала нелегальной миграции африканцев попало на видео

ФСБ показала видео задержания членов ОПГ за транзит африканцев через РФ

Начало событий в новости ФСБ задержала шестерых членов вывозившей африканцев транзитом через Россию группировки

ФСБ показала оперативное видео задержания шестерых членов преступной группировки, занимавшейся нелегальной миграцией африканцев через территорию России в страны Европы. Запись публикует ТАСС.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые задерживают подозреваемых.

В состав группировки входили этнические нигерийцы и украинцы. Ею руководил преподаватель Инженерной академии РУДН с гражданством Нигерии.

ФСБ установила, что криминальный бизнес принес его участникам с 2021 года доход на сумму не менее 60 миллионов рублей. Силовики в ходе обысков изъяли миграционные документы.