Генсек НАТО призвал увеличить расходы альянса на оборону

Генсек НАТО Столтенберг призвал увеличить расходы стран альянса на оборону

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал входящие в состав альянса страны увеличить расходы на оборону в связи с тем, что выделяемых на данный момент средств недостаточно для обеспечения безопасности. Его слова передает ТАСС.

Действующий генсек назвал хорошей новостью тот факт, что государства — члены блока смогли достичь поставленной десять лет назад цели по выделению двух процентов от ВВП на оборону. «Плохая новость заключается в том, что этого больше недостаточно, чтобы обеспечить нашу безопасность», — сказал он.

Ранее издание The Daily Telegraph со ссылкой на источник сообщало, что кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае победы на выборах может потребовать от союзников по НАТО увеличить минимальный порог расходов на оборону до трех процентов ВВП. Бывший советник Трампа Джон Болтон рассказал, что экс-глава Белого дома считает НАТО «сборищем неблагодарных европейцев».