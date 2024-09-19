Германия захотела одобрить новую многомиллионную помощь Украине

Германия намерена одобрить передачу Украине дополнительных 397 миллионов евро на военную помощь. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо немецкого Министерства финансов к бюджетному комитету нижней палаты бундестага.
«Ввиду постоянного ухудшения военной ситуации на Украине существует серьезный риск того, что Украина без существенного увеличения материальной поддержки может потерпеть поражение в своей оборонительной кампании», — говорится в письме.
В финансовом ведомстве отметили, что возникшая незапланированная потребность в дополнительных средствах конкретизировалась только в последние несколько недель в той мере, в какой она соответствует конституционным и бюджетным требованиям.
Также уточняется, что дополнительную помощь должны одобрить немедленно, чтобы меры успели реализовать в 2024 году и они могли оказать влияние на ситуацию на фронте в течение оставшейся части года.
Ранее стало известно, что немцы разочаровались в правящей коалиции своей страны. Лишь 3 процента граждан ФРГ позитивно оценили деятельность Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Свободной демократической партии (СвДП) и партии «зеленых».