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12:58, 19 сентября 2024Мир

Германия захотела одобрить новую многомиллионную помощь Украине

Reuters: Германия одобрит передачу Украине 397 миллионов евро на военную помощь

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Германия намерена одобрить передачу Украине дополнительных 397 миллионов евро на военную помощь. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо немецкого Министерства финансов к бюджетному комитету нижней палаты бундестага.

«Ввиду постоянного ухудшения военной ситуации на Украине существует серьезный риск того, что Украина без существенного увеличения материальной поддержки может потерпеть поражение в своей оборонительной кампании», — говорится в письме.

В финансовом ведомстве отметили, что возникшая незапланированная потребность в дополнительных средствах конкретизировалась только в последние несколько недель в той мере, в какой она соответствует конституционным и бюджетным требованиям.

Также уточняется, что дополнительную помощь должны одобрить немедленно, чтобы меры успели реализовать в 2024 году и они могли оказать влияние на ситуацию на фронте в течение оставшейся части года.

Ранее стало известно, что немцы разочаровались в правящей коалиции своей страны. Лишь 3 процента граждан ФРГ позитивно оценили деятельность Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Свободной демократической партии (СвДП) и партии «зеленых».

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      Виктория Кондратьева
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