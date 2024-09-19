Германия захотела одобрить новую многомиллионную помощь Украине

Reuters: Германия одобрит передачу Украине 397 миллионов евро на военную помощь

Германия намерена одобрить передачу Украине дополнительных 397 миллионов евро на военную помощь. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо немецкого Министерства финансов к бюджетному комитету нижней палаты бундестага.

«Ввиду постоянного ухудшения военной ситуации на Украине существует серьезный риск того, что Украина без существенного увеличения материальной поддержки может потерпеть поражение в своей оборонительной кампании», — говорится в письме.

В финансовом ведомстве отметили, что возникшая незапланированная потребность в дополнительных средствах конкретизировалась только в последние несколько недель в той мере, в какой она соответствует конституционным и бюджетным требованиям.

Также уточняется, что дополнительную помощь должны одобрить немедленно, чтобы меры успели реализовать в 2024 году и они могли оказать влияние на ситуацию на фронте в течение оставшейся части года.

Ранее стало известно, что немцы разочаровались в правящей коалиции своей страны. Лишь 3 процента граждан ФРГ позитивно оценили деятельность Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Свободной демократической партии (СвДП) и партии «зеленых».