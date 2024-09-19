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11:58, 19 сентября 2024Мир

Немцы разочаровались в правящей в Германии коалиции

FAZ: лишь 3 процента немцев позитивно оценили деятельность правящей коалиции ФРГ

Фото: Michael Probst / AP

Лишь 3 процента немцев позитивно оценили деятельность правящей коалиции ФРГ, состоящей из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Свободной демократической партии (СвДП) и партии «зеленых». Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Согласно полученным данным, большинство опрошенных немцев (29 процентов) считают, что оппозиционная коалиция, состоящая из Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), должна возглавлять правительство. 24 процента посчитали, что наиболее подходящей для страны стала бы коалиция ХДС/ХСС и СвДП. 15 процентов респондентов позитивно отнеслись к потенциальной коалиции СДПГ и «зеленых».

Кроме того, 12 процентов респондентов приветствовали бы формирование коалиции ХДС/ХСС и правой партии «Альтернативы для Германии» (АдГ). При этом 11 процентов опрошенных рассматривают состав правящей коалиции исключительно из левых партий. 9 процентов выступили за то, чтобы партия «Союз Сары Вагенкнехт» управляла Германий вместе с АдГ.

13 сентября стало известно, что 68 процентов немцев не хотели бы выдвижения канцлером ФРГ Олафом Шольцем своей кандидатуры от СДПГ на второй срок.

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      Дарья Устьянцева
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