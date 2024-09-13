Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:44, 13 сентября 2024Мир

Большинство немцев выступили против второго срока Шольца на посту канцлера

Tagesspiegel: 68 % немцев против выдвижения Шольца кандидатом в канцлеры ФРГ
Олаф Шольц (слева)

Олаф Шольц (слева). Фото: Annegret Hilse / Reuters

68 процентов немцев не хотели бы выдвижения канцлером ФРГ Олафом Шольцем своей кандидатуры от Социал-демократической партии (СДПГ) на второй срок. Об этом сообщает Tagesspiegel со ссылкой на опрос YouGov.

«В опросе участвовали 2126 респондентов. 68 процентов из них высказались против второго срока Шольца и выдвижения им своей кандидатуры на пост канцлера. Лишь 20 процентов опрошенных поддержали его кандидатуру», — отмечает газета.

Также по результатам опроса, большинство избирателей (60 процентов), которые голосовали за СДПГ в 2021 году, больше не считают Шольца подходящим кандидатом на должность главы коалиции социал-демократов. При этом 31 процент опрошенных вновь проголосовали бы за его партию вместе с действующим канцлером во главе.

Ранее стало известно, что СДПГ задумалась об исключении кандидатуры Шольца на национальных выборах в 2025 году из-за роста непопулярности политика. Его планируют заменить «более популярным политиком», например, министром обороны ФРГ Борисом Писториусом или премьер-министром федеральной земли Саар Анке Релингер.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      «Многие убиты». Раскрыты жалобы бойцов ВСУ, участвующих во вторжении в Курскую область

      Названы эффективные способы очистить унитаз

      Китай собрался повысить пенсионный возраст

      Суд подтвердил арест главы мемориала Минобороны по делу о крупной взятке

      В США поезд протаранил грузовик с артиллерийской установкой

      66-летняя Мадонна напугала фанатов одной деталью во внешности на модном показе

      В швейцарском клубе высказались о шпионе Миранчуке

      Масштабное задымление из-за пожара на российском коксогазовом заводе попало на видео

      Санду предложила решить приднестровский кризис за один-два года

      В ЦБ заявили о растущих быстрее производительности труда зарплатах россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше