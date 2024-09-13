Большинство немцев выступили против второго срока Шольца на посту канцлера

Tagesspiegel: 68 % немцев против выдвижения Шольца кандидатом в канцлеры ФРГ

68 процентов немцев не хотели бы выдвижения канцлером ФРГ Олафом Шольцем своей кандидатуры от Социал-демократической партии (СДПГ) на второй срок. Об этом сообщает Tagesspiegel со ссылкой на опрос YouGov.

«В опросе участвовали 2126 респондентов. 68 процентов из них высказались против второго срока Шольца и выдвижения им своей кандидатуры на пост канцлера. Лишь 20 процентов опрошенных поддержали его кандидатуру», — отмечает газета.

Также по результатам опроса, большинство избирателей (60 процентов), которые голосовали за СДПГ в 2021 году, больше не считают Шольца подходящим кандидатом на должность главы коалиции социал-демократов. При этом 31 процент опрошенных вновь проголосовали бы за его партию вместе с действующим канцлером во главе.

Ранее стало известно, что СДПГ задумалась об исключении кандидатуры Шольца на национальных выборах в 2025 году из-за роста непопулярности политика. Его планируют заменить «более популярным политиком», например, министром обороны ФРГ Борисом Писториусом или премьер-министром федеральной земли Саар Анке Релингер.