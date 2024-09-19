Германия поставила Украине еще 22 танка Leopard 1A5 и три зенитные установки

Германия поставила Украине еще 22 танка Leopard 1A5. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкое правительство.

Также Киеву были отправлены три зенитные самоходные установки Gepard.

Ранее стало известно, что Германия намерена одобрить передачу Украине дополнительных 397 миллионов евро на военную помощь. Отмечается, что ввиду постоянного ухудшения военной ситуации на Украине существует серьезный риск того, что Украина без существенного увеличения материальной поддержки может потерпеть поражение в своей оборонительной кампании