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07:04, 19 сентября 2024Интернет и СМИ

Главу Еврокомиссии обвинили в захвате власти в Евросоюзе

Politico: глава ЕК фон дер Ляйен обрела полный контроль над делами ЕС
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Philipp von Ditfurth / Globallookpress.com

Издание Politico обвинило главу Еврокомиссии (ЕК) в захвате власти в Европейском союзе (ЕС), по мнению авторов статьи, политик обрела полный контроль над делами блока.

Журналисты обратили внимание на объявление 26 комиссионеров и их роли. Они отметили, что фон дер Ляйен потратила месяцы на избавление от внутренней оппозиции, включая еврокомиссара по внутреннему рынку и услугам Тьерри Бретона.

В статье отмечается, что глава ЕК обещала дать новому представителю Франции, бывшему главе МИД республики Стефану Сежюрне более выгодную позицию в обмен на отставку Бретона, однако лишь ослабила роль Парижа в новом составе комиссии, хотя французский лидер Эммануэль Макрон обеспечил ее избрание в 2019 году.

«У нее будет неограниченный контроль над политикой Евросоюза. Захват власти завершился», — заключило издание.

Ранее фон дер Ляйен представила сформированный список нового состава высшего органа исполнительной власти Евросоюза. Действующему главе МИД Франции Стефану Сежурне был предложен пост вице-президента ЕК, ответственного за процветание и индустриальную стратегию ЕС. Фон дер Ляйен также утвердила кандидатуру Кайи Каллас на пост верховного представителя Европейского союза (ЕС) по внешней политике и безопасности, где политик сменит Жозепа Борреля.

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      Марина Совина
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