Иран снова пообещал отомстить Израилю и США

Иран пообещал отомстить Израилю и США за убийство главы политбюро ХАМАС Хании

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана снова пообещал отомстить Израилю и США за ликвидацию главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Текст заявления Генштаба иранских ВС приводит агентство Tasnim.

Там назвали проведенную в июле операцию трусливой и отметили, что «течение времени не помешает намерению Исламской Республики Иран отомстить за пролитую кровь».

Хания ночью 31 июля в Тегеране стал жертвой выстрела снаряда малой дальности с боеголовкой массой около 7 килограммов. Палестинское движение назвало нападение вероломным и обвинило в нем «сионистов». Израильская сторона официально не признала свою причастность.