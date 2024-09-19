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10:55, 19 сентября 2024Мир

Иран снова пообещал отомстить Израилю и США

Иран пообещал отомстить Израилю и США за убийство главы политбюро ХАМАС Хании

Фото: Idrees Abbas / Globallookpress.com

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана снова пообещал отомстить Израилю и США за ликвидацию главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Текст заявления Генштаба иранских ВС приводит агентство Tasnim.

Там назвали проведенную в июле операцию трусливой и отметили, что «течение времени не помешает намерению Исламской Республики Иран отомстить за пролитую кровь».

Хания ночью 31 июля в Тегеране стал жертвой выстрела снаряда малой дальности с боеголовкой массой около 7 килограммов. Палестинское движение назвало нападение вероломным и обвинило в нем «сионистов». Израильская сторона официально не признала свою причастность.

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      Виктория Кондратьева
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