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22:32, 12 августа 2024Мир

Раскрыты детали подготовки атаки Ирана на Израиль

Axios: Иран подготовился к атаке на Израиль, как к нападению в апреле

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Уровень подготовки атаки Ирана на Израиль сопоставим с тем, который был в апреле 2024 года. Детали раскрыло издание Axios со ссылкой на израильских и американских чиновников.

Отмечается, что Иран накопил достаточное для атаки количество ракет и беспилотников. Кроме того, нападение может состояться до запланированных на 15 августа переговоров по прекращению огня и освобождению заложников.

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит ночью 31 июля в Тегеране. Палестинское движение назвало нападение вероломным и обвинило в нем «сионистов». Израильская сторона официально не признала свою причастность.

Позднее телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что Иран может нанести удар по Израилю в ближайшие 24 часа, 13 августа, в ответ на атаку, унесшую жизнь лидера палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании. По мнению телеканала, призывы лидеров стран Запада к Израилю и ХАМАС сесть за стол переговоров лишь дополнительно подтверждают данную информацию.

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      Евгений Силаев
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