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18:14, 12 августа 2024Мир

В США назвали сроки удара Ирана по Израилю

Fox News: Иран может ударить по Израилю в ближайшие 24 часа

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Иран может нанести удар по Израилю в ближайшие 24 часа, 13 августа, в ответ на атаку, унесшую жизнь лидера палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании. Такие сроки называет телеканал Fox News со ссылкой на источники.

«Региональные источники сообщили иностранному корреспонденту Fox News Трею Ингсту в понедельник, что они обеспокоены тем, что Иран и его доверенные лица могут атаковать Израиль в течение следующих 24 часов», — отмечается в сообщении телеканала.

Дополнительно уточняется, что призывы лидеров стран Запада к Израилю и ХАМАС сесть за стол переговоров лишь дополнительно подтверждают данную информацию.

Ранее Германия, Великобритания и Франция поддержали призыв США, Египта и Катара к Израилю и ХАМАС о возобновлении переговоров по урегулированию конфликта в секторе Газа. Они также призвали Иран и его союзников воздержаться от возможных атак, которые, по их мнению, «еще больше увеличат региональную нестабильность и поставят под угрозу переговоры».

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      Максим Габриелян
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