Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:29, 12 августа 2024Мир

Три западные страны поддержали призыв к Израилю и ХАМАС прекратить огонь

AP: ФРГ, Британия и Франция поддержали призыв возобновить переговоры по Газе

Кадр: Reuters TV

Германия, Великобритания и Франция поддержали призыв США, Египта и Катара к Израилю и радикальному палестинскому движению ХАМАС возобновить переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом сообщает Associated Press (AP).

«Мы поддерживаем совместное заявление лидеров США, Египта и Катара, которые призывают к немедленному возобновлению переговоров о прекращении огня в Газе. Мы выражаем согласие, что дальнейших задержек быть не должно», — отмечается в совместном заявлении премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона.

Лидеры стран также выразили «серьезную обеспокоенность растущей напряженности» в регионе. В частности, они призвали Иран и его союзников воздержаться от возможных атак, которые, по их мнению, «еще больше увеличат региональную нестабильность и поставят под угрозу переговоры».

9 августа лидеры Катара, Египта и США в совместном заявлении выразили готовность представить окончательное предложение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Они призвали Израиль и ХАМАС возобновить переговоры 15 августа в Дохе или Каире, чтобы «заполнить все оставшиеся пробелы и начать реализацию соглашения без каких-либо задержек».

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Белоусов назвал четыре условия, при которых Россия достигнет успеха в СВО. Что нужно сделать?

      В России подешевели подержанные машины

      Microsoft удалит Paint 3D из Windows

      Бывший завод Volkswagen раскрыл планы по выпуску автомобилей

      В российском регионе ФСБ задержала украинского военного

      Польша пытается обвинить российские спецслужбы в поджоге ТЦ в Варшаве

      Россиян предупредили о новой схеме обмана с «Госуслугами». Что это за схема и как защититься от мошенников?

      Вертолет упал на крышу роскошного отеля, загорелся и попал на видео

      Стало известно о нереализованных экономических планах Байдена

      Россиянина приговорили к 10 годам за поджог релейного шкафа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше