Три западные страны поддержали призыв к Израилю и ХАМАС прекратить огонь

AP: ФРГ, Британия и Франция поддержали призыв возобновить переговоры по Газе

Германия, Великобритания и Франция поддержали призыв США, Египта и Катара к Израилю и радикальному палестинскому движению ХАМАС возобновить переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом сообщает Associated Press (AP).

«Мы поддерживаем совместное заявление лидеров США, Египта и Катара, которые призывают к немедленному возобновлению переговоров о прекращении огня в Газе. Мы выражаем согласие, что дальнейших задержек быть не должно», — отмечается в совместном заявлении премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона.

Лидеры стран также выразили «серьезную обеспокоенность растущей напряженности» в регионе. В частности, они призвали Иран и его союзников воздержаться от возможных атак, которые, по их мнению, «еще больше увеличат региональную нестабильность и поставят под угрозу переговоры».

9 августа лидеры Катара, Египта и США в совместном заявлении выразили готовность представить окончательное предложение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Они призвали Израиль и ХАМАС возобновить переговоры 15 августа в Дохе или Каире, чтобы «заполнить все оставшиеся пробелы и начать реализацию соглашения без каких-либо задержек».