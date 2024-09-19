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14:34, 19 сентября 2024Экономика

Из-за вымирания пчел в России резко подорожал мед

Shot: из-за массового вымирания пчел в России мед подорожал на 30-50 %

Фото: Akbar Nemati / Unsplash

На фоне массового вымирания пчел в основных медоносных регионах России мед стал дороже на 30-50 процентов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам председателя «Пчеловодов Татарстана», проблемы в отрасли вызвало использование агрохимикатов при опылении полей, которые затрагивают и пасеки. Из-за вымирания насекомых стало не хватать меда, и цены начали резко расти.

«Натуральный липовый мед в Татарстане в прошлом году стоил 2 тысячи рублей за три литра, а в этом его продают уже за 4 тысячи на фоне вымирания пчел», — объяснил он.

С трудностями столкнулись производители Татарстана, Башкирии, Ростовской области и Алтайского края. В Союзе промышленных пчеловодов России пообещали усовершенствовать законодательную базу и ужесточить наказание за нарушения в применении ядохимикатов на полях. Это поможет учесть интересы всех сторон сельского хозяйства, считают они.

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Из-за ускорения темпов глобального потепления срок жизни пчел сократился вдвое, а сами насекомые значительно уменьшились в размерах. Если во второй половине прошлого века подопытные насекомые в среднем жили по 34,3 дня, то за последние десятилетия показатель упал вдвое, до 17,7 суток.

В России численность пчел также стабильно сокращается с начала века. Если в 1990 году в стране насчитывалось суммарно 4,5 миллиона пчелиных семей, то в 2006-м показатель упал до 3,7 миллиона, а в 2016 году — до чуть более 3 миллионов. По данным НИУ «Высшая школа экономики», в 2008-2018 годах популяция медоносных насекомых в стране снизилась на 40 процентов.

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      Вячеслав Агапов
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