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13:16, 19 сентября 2024Ценности

Изменения во внешности 41-летней МакSим вызвали споры в сети

Фото: @maksimartist

Изменения во внешности российской певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) вызвали споры в сети. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя исполнительница поделилась кадром, на котором позировала на улице с розой в руке. Она предстала перед камерой в облегающем белом топе с драпировкой на груди, расклешенных черных брюках со стрелками и туфлях на платформе и высоких каблуках.

Подписчики высказались о фото в комментариях. «Очень похудела», «Что у вас с фигурой? Тело такое худое, голова кажется очень большой», «Марина, больше не худейте», «Осиная талия — это топ!», «Что-то на стройном», «Дюймовочка», «Куколка», — заявили юзеры.

В августе критикуемая за чрезмерную худобу бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана Мамаева рассказала о своем питании.

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      Карина Черных
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