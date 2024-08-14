Критикуемая за худобу бывшая жена Мамаева рассказала о своем питании

Критикуемая за чрезмерную худобу Алана Мамаева заявила, что много ест

Критикуемая за чрезмерную худобу бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана Мамаева рассказала о своем питании. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

36-летняя блогерша ответила на вопросы подписчиков и заявила, что в действительности она питается довольно обильно. При этом она продемонстрировала стол, на котором стояло несколько блюд: спагетти, мясной и фруктовый салаты и бургер с картофелем фри.

«Ем и очень много ем», — подписала видео автор поста.

Ранее в августе российскую актрису и телеведущую Екатерину Варнаву заподозрили в приеме препарата для лечения диабета «Оземпик», который в последнее время используется многими знаменитостями для похудения.