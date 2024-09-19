Легенда американского баскетбола продал дом после 12 лет поисков покупателя

Business Insider: Майкл Джордан продал особняк после 12 лет поисков покупателя

Шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан нашел покупателя для своего особняка в Чикаго. Продажа этого дома затянулась на 12 лет, напоминает Business Insider.

В роскошном поместье в Хайленд-Парке Джордан проживал 19 лет и впервые выставил его на продажу в 2012 году за 29 миллионов долларов. На следующий год был объявлен аукцион: к удивлению спортсмена, в ходе торгов не была сделана даже минимальная ставка в 13 миллионов. Спустя еще два года он снизил ценник более на 14 миллионов долларов, однако и это не ускорило поиски покупателя. Точечный подход также дал осечку: усиленная реклама не разожгла интерес в китайских богачах, помешанных на баскетболе. Не оправдал себя и маркетинговый прием с полным комплектом кроссовок Air Jordan в придачу к дому. Все эти годы особняк оставался пустым. Долгожданная сделка принесла Джордану 14,9 миллиона долларов.

На пяти с лишним тысячах квадратных метров разместились 9 спален и 19 ванных. Также здесь оборудовано несколько медиа-комнат, библиотека, фортепианная и сигарная комнаты, а также большой винный погреб. Двери Джордан позаимствовал из первого особняка Playboy в Чикаго, а в стену кухни встроил огромный аквариум. Из спортивных развлечений будущему хозяину предлагается бильярд, тренажерный зал, бассейн с травяным островком посередине, теннисный корт, поле для гольфа и полноразмерная баскетбольная площадка.

Сам участок занимает 2,8 гектара. Около дома также имеется еще один кинозал-кабриолет со 110-дюймовым экраном. От любопытных глаз усадьбу защищают длинная подъездная дорога и деревья. Во дворе есть гостевой домик с тремя спальнями и разбит пруд.

Помимо этого, бывший атакующий защитник «Чикаго Буллз» владеет еще одним поместьем в штате Иллинойс, а также особняками во Флориде, Юте и Северной Каролине. Последнее приобретение Джордана — дом площадью 845 квадратных метров с пятью спальнями — обошлось ему в 16,5 миллиона долларов.