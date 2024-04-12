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19:11, 12 апреля 2024Экономика

Легенда американского баскетбола обзавелся еще одним особняком во Флориде

Mansion Global: Майкл Джордан приобрел еще один особняк во Флориде за $16,5 млн

Фото: Kyle Terada / USA Today Sports / Reuters

Шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан обзавелся еще одним особняком во Флориде. О портфеле недвижимости легенды баскетбола пишет Mansion Global.

Сделка состоялась в конце марта и обошлась американской звезде в 16,5 миллиона долларов. Изначальная объект оценивался на два миллиона дороже. Поместье построено в 2017 году и располагается на территории эксклюзивного закрытого клуба Bears. На 845 квадратных метрах разместились пять спален, гостиная с высокими потолками, кухня и столовая открытой планировки. Также в распоряжении хозяина есть бассейн.

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В 2010 году спортсмен уже приобрел здесь участок площадью в 1,2 гектара, где позднее возвел роскошный особняк. В этом доме, где оборудованы одиннадцать спален, домашний кинотеатр, бассейн и просторные спортивные площадки, Джордан живет с женой и детьми.

Помимо этого, бывший атакующий защитник «Чикаго Буллз» владеет двумя поместьями в штате Иллинойс, а также особняками в Юте и Северной Каролине. Дом в Хайленд-Парке, оснащенный баскетбольной площадкой, полем для гольфа и сигарной комнатой, знаменитости не удается продать уже более десяти лет.

Ранее стало известно об «империи недвижимости» коллеги Джордана по цеху, Шакила О'Нила. Девять усадьб прославленного баскетболиста разбросаны по четырем штатам страны.

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      Виктория Клабукова
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