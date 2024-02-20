Легенда американского баскетбола сколотил «империю недвижимости»

NYP: баскетболист Шакил О’Нил оказался владельцем 9 роскошных особняков

Четырехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил сколотил «империю недвижимости». Шикарные особняки спортсмена разбросаны по четырем штатам страны, пишет New York Post (NYP).

По данным издания, О'Нил владеет девятью поместьями. В городе Макдоно, штат Джорджия, прославленный баскетболист приобрел целых четыре дома. Их площадь варьируется от 408 до 1 670 квадратных метров. Журналисты предполагают, что вскоре на месте некоторых из них возникнет особняк покрупнее.

В Техасе О'Нил располагает двумя поместьями. Одно — в Кэрролтоне, неподалеку от столицы штата. В нем на 483 квадратных метрах разместились пять спален и шесть ванных. Вторая усадьба находится в Шугар-Лэнде, ее площадь составляет 594 квадратных метра.

В 2021 году в Лас-Вегасе, штат Невада, звезда НБА купил элегантный особняк с пятью спальнями и шестью ванными. Его площадь равняется 446 квадратным метрам. Кроме того, в инвестпортфеле легендарного центрового — дом площадью 427 «квадратов» в Хэмптоне, штат Джорджия, и 930-метровая усадьба во Флориде с семью спальнями и ванными.

Накануне в эфире собственной программы «Большой подкаст с Шаком» О'Нил признался, что чувствует себя одиноким в доме площадью 9 тысяч квадратных метров. По словам спортсмена, он, отец шестерых детей, совершил в жизни много глупостей, из-за которых теперь остался без семьи.

В октябре 2021 года О'Нил избавился от особняка во Флориде, которым владел с 90-х. На то, чтобы найти покупателя, у символа мирового баскетбола ушло три года.